В дом 80-летней жительницы Бурятии залез грабитель

Грабёж произошёл ночью



80-летняя жительница села Нижний Торей Джидинского района Бурятии стала жертвой грабежа в собственном доме.



Ночью, разбив окно, в её дом залез односельчанин. Мужчина ранее бывал у пенсионерки, так как его сожительница некогда помогала ей по хозяйству. Нападавший вырвал из рук хозяйки дома телефон и убежал.



Пенсионерка обратилась в полицию поздним вечером 24 марта. Грабителя полицейские задержали при попытке совершения очередного преступления.



- Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное проникновение в жилище и отбывал наказание в местах лишения свободы. В момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Нигде не трудоустроен, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело о грабеже. Телефон пенсионерки у преступника изъяли.



