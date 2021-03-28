Грабёж произошёл ночью
80-летняя жительница села Нижний Торей Джидинского района Бурятии стала жертвой грабежа в собственном доме.
Ночью, разбив окно, в её дом залез односельчанин. Мужчина ранее бывал у пенсионерки, так как его сожительница некогда помогала ей по хозяйству. Нападавший вырвал из рук хозяйки дома телефон и убежал.
Пенсионерка обратилась в полицию поздним вечером 24 марта. Грабителя полицейские задержали при попытке совершения очередного преступления.
- Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное проникновение в жилище и отбывал наказание в местах лишения свободы. В момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Нигде не трудоустроен, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Телефон пенсионерки у преступника изъяли.
В дом 80-летней жительницы Бурятии залез грабитель
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