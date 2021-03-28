В Иркутске нашли останки женщины

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Личность погибшей не могут установить уже почти год



Полиция Иркутска обратилась с гражданам с просьбой о помощи в установлении личности погибшей почти год назад женщины. Её останки нашли в районе объездной автодороги Ленинского района.



Полицейские обнаружили костные останки женщины в апреле 2020 года в коллекторе недалеко от обочины дороги.



Приметы: на вид 45-65 лет, рост 156-163 см, лицо овальное, спинка носа искривлена вправо, подбородок средней высоты, металлические зубные протезы (коронки).



Эксперты составили прижизненный портрет женщины. Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о личности женщины, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (3952) 21-68-05; 28-05-37, 8-908-779-53-97 или 02 (102 – с мобильного).





По информации ГУ МВД по Иркутской области



