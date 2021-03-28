Личность погибшей не могут установить уже почти год
Полиция Иркутска обратилась с гражданам с просьбой о помощи в установлении личности погибшей почти год назад женщины. Её останки нашли в районе объездной автодороги Ленинского района.
Полицейские обнаружили костные останки женщины в апреле 2020 года в коллекторе недалеко от обочины дороги.
Приметы: на вид 45-65 лет, рост 156-163 см, лицо овальное, спинка носа искривлена вправо, подбородок средней высоты, металлические зубные протезы (коронки).
Эксперты составили прижизненный портрет женщины. Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о личности женщины, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (3952) 21-68-05; 28-05-37, 8-908-779-53-97 или 02 (102 – с мобильного).
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутске нашли останки женщины
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Грабёж произошёл ночью
Личность погибшей не могут установить уже почти год
Вор и его жертва заселились в один номер
Происшествия, 27.03.2021
Ущерб составил 13 тысяч рублей
Происшествия, 27.03.2021
Она отлучилась в кафе, оставив свои сумки и гаджет на столе у входа в помещение вокзала
Обездвиженного мужчину росгвардейцы выносили чуть ли не ползком
Нефрит-сырец мужчина собирал почти семь лет
Женщина считала, что получит предоплату
В Усольском районе ввели режим повышенной готовности
Мужчине внезапно стало плохо
Мужчина после убийства погулял, а потом вернулся и лёг рядом с мёртвым
Вору срочно понадобились деньги на поездку
Горели два дома, баня и гараж
Прокуратура озвучила результаты проверки
Мужчина хранил наркотик у себя дома