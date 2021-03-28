 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 марта

27 марта

26 марта

Популярное

В Улан-Удэ обокрали постояльца хостела

В Улан-Удэ обокрали постояльца хостела
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор и его жертва заселились в один номер

26 марта в полицию Улан-Удэ обратился 32-летний мужчина, которого обокрали в хостеле. Пока мужчина был в душе, из кармана его брюк вытащили 2600 рублей.

Вором оказался 27-летний молодой человек, который заселился с мужчиной в одну комнату. Полицейские задержали его, он признался в краже.

- У него изъята часть похищенного. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он проходит подозреваемым по уголовным делам по фактам кражи микрофона в кафе и хищения телефона, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске нашли останки женщины
В Иркутске нашли останки женщины
Происшествия, 28.03.2021
Личность погибшей не могут установить уже почти год
В Улан-Удэ обокрали постояльца хостела
В Улан-Удэ обокрали постояльца хостела
Происшествия, 28.03.2021
Вор и его жертва заселились в один номер
На автовокзале в Улан-Удэ у женщины стащили телефон
На автовокзале в Улан-Удэ у женщины стащили телефон
Происшествия, 27.03.2021
Она отлучилась в кафе, оставив свои сумки и гаджет на столе у входа в помещение вокзала
В Бурятии наградили росгвардейцев, спасших инвалида
В Бурятии наградили росгвардейцев, спасших инвалида
Происшествия, 26.03.2021
Обездвиженного мужчину росгвардейцы выносили чуть ли не ползком
Жителя Бурятии задержали при продаже более тонны нефрита
Жителя Бурятии задержали при продаже более тонны нефрита
Происшествия, 26.03.2021
Нефрит-сырец мужчина собирал почти семь лет
В Иркутской области топит подвалы жилых домов
В Иркутской области топит подвалы жилых домов
Происшествия, 26.03.2021
В Усольском районе ввели режим повышенной готовности
В Улан-Удэ в автомобиле умер пенсионер
В Улан-Удэ в автомобиле умер пенсионер
Происшествия, 26.03.2021
Мужчине внезапно стало плохо
В Бурятии убийца уснул в одной кровати с трупом
В Бурятии убийца уснул в одной кровати с трупом
Происшествия, 26.03.2021
Мужчина после убийства погулял, а потом вернулся и лёг рядом с мёртвым
Улан-удэнка заявила о краже, не зная, что вор – её сын
Улан-удэнка заявила о краже, не зная, что вор – её сын
Происшествия, 26.03.2021
Вору срочно понадобились деньги на поездку
В Иркутске 8 работников станции наказали за сход вагонов
В Иркутске 8 работников станции наказали за сход вагонов
Происшествия, 26.03.2021
Прокуратура озвучила результаты проверки  
Житель Бурятии получил условку за коноплю
Житель Бурятии получил условку за коноплю
Происшествия, 26.03.2021
Мужчина хранил наркотик у себя дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^