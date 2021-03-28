В Улан-Удэ обокрали постояльца хостела

Вор и его жертва заселились в один номер



26 марта в полицию Улан-Удэ обратился 32-летний мужчина, которого обокрали в хостеле. Пока мужчина был в душе, из кармана его брюк вытащили 2600 рублей.



Вором оказался 27-летний молодой человек, который заселился с мужчиной в одну комнату. Полицейские задержали его, он признался в краже.



- У него изъята часть похищенного. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он проходит подозреваемым по уголовным делам по фактам кражи микрофона в кафе и хищения телефона, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

