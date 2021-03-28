Вор и его жертва заселились в один номер
26 марта в полицию Улан-Удэ обратился 32-летний мужчина, которого обокрали в хостеле. Пока мужчина был в душе, из кармана его брюк вытащили 2600 рублей.
Вором оказался 27-летний молодой человек, который заселился с мужчиной в одну комнату. Полицейские задержали его, он признался в краже.
- У него изъята часть похищенного. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он проходит подозреваемым по уголовным делам по фактам кражи микрофона в кафе и хищения телефона, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ обокрали постояльца хостела
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Грабёж произошёл ночью
Личность погибшей не могут установить уже почти год
Вор и его жертва заселились в один номер
Происшествия, 27.03.2021
Ущерб составил 13 тысяч рублей
Происшествия, 27.03.2021
Она отлучилась в кафе, оставив свои сумки и гаджет на столе у входа в помещение вокзала
Обездвиженного мужчину росгвардейцы выносили чуть ли не ползком
Нефрит-сырец мужчина собирал почти семь лет
Женщина считала, что получит предоплату
В Усольском районе ввели режим повышенной готовности
Мужчине внезапно стало плохо
Мужчина после убийства погулял, а потом вернулся и лёг рядом с мёртвым
Вору срочно понадобились деньги на поездку
Горели два дома, баня и гараж
Прокуратура озвучила результаты проверки
Мужчина хранил наркотик у себя дома