В Улан-Удэ таксист присвоил себе карту и телефон пассажира

Ущерб составил 13 тысяч рублей



В Улан-Удэ задержали мужчину, укравшего телефон и деньги с банковской карты 37-летнего горожанина. Вором оказался подрабатывающий таксистом мужчина 45 лет, который подвозил домой от гостей подвыпившего гражданина.



Мужчина подобрал выпавшие из карманов одежды пассажира мобильное устройство и карту, оснащённую бесконтактной системой расчёта. В последующем он оплатил ею покупку бензина на АЗС, детских игрушек и ремонт на шиномонтажке. Стоимость приобретений за чужой счёт составила, предварительно, около трёх тысяч рублей. Гаджет он продал. Общий ущерб, причинённый владельцу, оценивается на сумму порядка 13 тысяч рублей.



В октябре 2020 года он освободился из мест лишения свободы. Ранее был неоднократно судим, в частности, за квартирные кражи и грабежи.



Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

