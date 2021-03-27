Ущерб составил 13 тысяч рублей
В Улан-Удэ задержали мужчину, укравшего телефон и деньги с банковской карты 37-летнего горожанина. Вором оказался подрабатывающий таксистом мужчина 45 лет, который подвозил домой от гостей подвыпившего гражданина.
Мужчина подобрал выпавшие из карманов одежды пассажира мобильное устройство и карту, оснащённую бесконтактной системой расчёта. В последующем он оплатил ею покупку бензина на АЗС, детских игрушек и ремонт на шиномонтажке. Стоимость приобретений за чужой счёт составила, предварительно, около трёх тысяч рублей. Гаджет он продал. Общий ущерб, причинённый владельцу, оценивается на сумму порядка 13 тысяч рублей.
В октябре 2020 года он освободился из мест лишения свободы. Ранее был неоднократно судим, в частности, за квартирные кражи и грабежи.
Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ таксист присвоил себе карту и телефон пассажира
Происшествия, Фото:
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