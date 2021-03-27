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На автовокзале в Улан-Удэ у женщины стащили телефон

На автовокзале в Улан-Удэ у женщины стащили телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она отлучилась в кафе, оставив свои сумки и гаджет на столе у входа в помещение вокзала

25 марта в полицию в Улан-Удэ обратилась 31-летняя жительница Закаменска и сообщила, что неизвестный на автовокзале украл её телефон. Она уточнила, что собиралась уезжать обратно в район и, пока ждала автобус, отлучилась перекусить в кафе. При этом свои сумки и гаджет она оставила на столе у входа в помещение вокзала. Когда женщина вернулась, телефона на месте уже не было.

Позже задержали подозреваемого в краже – 27-летнего улан-удэнца – и изъяли у него гаджет.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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