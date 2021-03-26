В Бурятии наградили росгвардейцев, спасших инвалида

Ведомственные медали «За содружество во имя спасения» вручили на торжественном собрании, посвящённом пятилетию Росгвардии. Награждал заместитель начальника Главного управления МЧС по Бурятии Евгений Шангин, сообщили в пресс-службе Росгвардии.







- На маршруте патрулирования увидели дым из окна и скопление людей. Мы подъехали и услышали, как кто-то зовёт на помощь. Сразу забежали в квартиру, ничего не было видно. Мужчину вынесли на ощупь, чуть ли не ползком. На улице оказали ему доврачебную помощь. Думали о том, чтобы спасти человека, - рассказал Виктор Кобылкин.





Сегодня в Улан-Удэ двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии наградили медалями за спасение инвалида на пожареВ сентябре 2019 года в посёлке Онохой сотрудники группы задержания отделения вневедомственной охраны по Заиграевскому району прапорщики полиции Виктор Кобылкин и Эдуард Халудоров спасли из горящей квартиры обездвиженного мужчину, инвалида I группы. Он не мог самостоятельно выбраться из задымлённого помещения.Росгвардейцы спасли ему жизнь, а затем на улице оказали первую помощь, после чего передали медикам.