В Бурятии наградили росгвардейцев, спасших инвалида

Сегодня в Улан-Удэ двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии наградили медалями за спасение инвалида на пожаре
Ведомственные медали «За содружество во имя спасения» вручили на торжественном собрании, посвящённом пятилетию Росгвардии. Награждал заместитель начальника Главного управления МЧС по Бурятии Евгений Шангин, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В сентябре 2019 года в посёлке Онохой сотрудники группы задержания отделения вневедомственной охраны по Заиграевскому району прапорщики полиции Виктор Кобылкин и Эдуард Халудоров спасли из горящей квартиры обездвиженного мужчину, инвалида I группы. Он не мог самостоятельно выбраться из задымлённого помещения.
Росгвардейцы спасли ему жизнь, а затем на улице оказали первую помощь, после чего передали медикам.
- На маршруте патрулирования увидели дым из окна и скопление людей. Мы подъехали и услышали, как кто-то зовёт на помощь. Сразу забежали в квартиру, ничего не было видно. Мужчину вынесли на ощупь, чуть ли не ползком. На улице оказали ему доврачебную помощь. Думали о том, чтобы спасти человека, - рассказал Виктор Кобылкин.