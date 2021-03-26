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Жителя Бурятии задержали при продаже более тонны нефрита

Жителя Бурятии задержали при продаже более тонны нефрита
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нефрит-сырец мужчина собирал почти семь лет

28-летний житель Бурятии предстанет перед судом за незаконный оборот нефрита, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, мужчина с мая 2012 года по ноябрь 2019 года незаконно собирал нефрит в Баунтовском районе. Камни нефрита-сырцы мужчина искал на земле и на дне рек.

За почти семь лет мужчина насобирал около 1,3 тонн нефрита. Стоимость такой партии превысила 5,7 миллионов рублей.

Нефрит мужчина перевёз в гараж, где хранил, ища в это время покупателей. Вскоре он предложил купить нефрит иностранцу. В октябре 2020 года продавец показывал свой товар, когда его задержали сотрудники УФСБ.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот нефрита в крупном размере». Наиболее строгая санкция за указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком до четырёх лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд.
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