Нефрит-сырец мужчина собирал почти семь лет
28-летний житель Бурятии предстанет перед судом за незаконный оборот нефрита, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По версии следствия, мужчина с мая 2012 года по ноябрь 2019 года незаконно собирал нефрит в Баунтовском районе. Камни нефрита-сырцы мужчина искал на земле и на дне рек.
За почти семь лет мужчина насобирал около 1,3 тонн нефрита. Стоимость такой партии превысила 5,7 миллионов рублей.
Нефрит мужчина перевёз в гараж, где хранил, ища в это время покупателей. Вскоре он предложил купить нефрит иностранцу. В октябре 2020 года продавец показывал свой товар, когда его задержали сотрудники УФСБ.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот нефрита в крупном размере». Наиболее строгая санкция за указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком до четырёх лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд.
Жителя Бурятии задержали при продаже более тонны нефрита
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина считала, что получит предоплату
В Усольском районе ввели режим повышенной готовности
Мужчине внезапно стало плохо
Мужчина после убийства погулял, а потом вернулся и лёг рядом с мёртвым
Вору срочно понадобились деньги на поездку
Горели два дома, баня и гараж
Прокуратура озвучила результаты проверки
Мужчина хранил наркотик у себя дома
Столкнулись УАЗ и «Хонда»
Застолье обернулось кражей
Пенсионерка распространяли наркотики в Шелехове
Мошенники выдавали себя за популярных торговцев на финансовых рынках
Вскоре дорогу засыпали
Мужчина захотел, чтобы трава росла быстрее
Автоавария произошла на Трубачеева