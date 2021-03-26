Жительница Иркутской области, продавая квартиру, поверила мошенникам

Женщина считала, что получит предоплату



65-летняя жительница Тулуна стала жертвой мошенников. Заявление о преступлении поступило в полицию несколько дней назад, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Пенсионерка опубликовала объявление о продаже квартиры в Интернете. Долгое время она не могла продать недвижимость, однако вскоре на связь вышли «потенциальные покупатели». Для того чтобы сделка состоялась быстрее, они сразу же предложили внести предоплату в 50 тысяч рублей.



После на телефон женщины якобы пришло смс-сообщение о зачислении на карту денег. Затем снова поступил телефонный звонок. На этот раз «покупатели» просили вернуть обратно часть переведённой суммы. Под диктовку аферистов тулунчанка выполнила необходимые операции и вскоре обнаружила, что с её кредитной карты списано 20 тысяч рублей.



В настоящее время по данному факту проводится проверка.



Полицейские призывают не совершать никаких денежных операций с неизвестными. Не переводить посторонним деньги, не называть номера карт и коды подтверждения, которые могут поступить в смс-сообщении. При приобретении какого-либо товара в объявлениях, подумайте, прежде не переводите предоплату.

