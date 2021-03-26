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В Иркутской области топит подвалы жилых домов

В Иркутской области топит подвалы жилых домов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В Усольском районе ввели режим повышенной готовности

На территории Железнодорожного и Большееланского муниципальных образований Усольского района Иркутской области введён режим «Повышенная готовность». Режим ввели из-за угрозы подтопления талыми водами. Непростая ситуация из-за обильного снеготаяния сложилась в Усольском и Иркутском районах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркуткой области.

В городе Усолье-Сибирском для откачки воды из подвалов жилых домов привлекались силы МЧС с необходимой техникой.


В посёлке Железнодорожный на улице Олимпийская были сооружены водоотводы. Для предотвращения подтопления талыми водами с полей сооружён земляной вал, в посёлке прочищены канавы.

В селе Большая Елань проведена работа по углублению русла канала для отвода талых вод.

Будет организован круглосуточный мониторинг пониженных участков местности, подверженных подтоплению. Решено привести в готовность пункты временного размещения населения на случай ухудшения обстановки.

Жителям ежедневно оказывается адресная помощь по откачке воды из подвалов жилых домов. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию.
подтопление
 
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