В Иркутской области топит подвалы жилых домов

В городе Усолье-Сибирском для откачки воды из подвалов жилых домов привлекались силы МЧС с необходимой техникой.







На территории Железнодорожного и Большееланского муниципальных образований Усольского района Иркутской области введён режим «Повышенная готовность». Режим ввели из-за угрозы подтопления талыми водами. Непростая ситуация из-за обильного снеготаяния сложилась в Усольском и Иркутском районах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркуткой области.В посёлке Железнодорожный на улице Олимпийская были сооружены водоотводы. Для предотвращения подтопления талыми водами с полей сооружён земляной вал, в посёлке прочищены канавы.В селе Большая Елань проведена работа по углублению русла канала для отвода талых вод.Будет организован круглосуточный мониторинг пониженных участков местности, подверженных подтоплению. Решено привести в готовность пункты временного размещения населения на случай ухудшения обстановки.Жителям ежедневно оказывается адресная помощь по откачке воды из подвалов жилых домов. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию.