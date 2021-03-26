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В Улан-Удэ в автомобиле умер пенсионер

В Улан-Удэ в автомобиле умер пенсионер
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчине внезапно стало плохо

24 марта на улице Забайкальская в Улан-Удэ в автомобиле скончался 68-летний мужчина.

- Около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что мужчине в припаркованном автомобиле стало плохо. На место выехал участковый уполномоченный полиции, он обнаружил тело мужчины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского МВД.

Вероятнее всего, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

24 марта возле многоквартирного дома на улице Смолина в центре Улан-Удэ скончался мужчина. Он покончил с собой.
смерть автомобили
 
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