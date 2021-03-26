Улан-удэнка заявила о краже, не зная, что вор – её сын

Вору срочно понадобились деньги на поездку



В Улан-Удэ мать случайно сдала своего сына, не подозревая, что именно он совершил кражу.



18 марта в полицию обратился 28-летний улан-удэнец. Он сообщил, что из дома, который сдавал в аренду, пропали холодильник и электроплита. Ущерб владелец оценил в скромные три тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские раскрыли кражу. Был задержан 45-летний улан-удэнец, который вместе с матерью арендовал этот дом. Мужчина признался полиции, что ему срочно понадобились деньги для поездки в Ангарск. Тогда он продал холодильник и плиту мужчине, который проезжал мимо дома на микрогрузовике. Загрузить технику мужчинам не составило труда. За эту сделку хитрый арендатор выручил тысячу рублей.



Впоследствии мать мужчины, не подозревая о том, что вещи украл её сын, сообщила хозяину жилья о пропаже техники. Он, в свою очередь, обратился в полицию.



Полицейские установили личность покупателя, который успел сдать покупку в пункт приема металла.



Вор ранее не судим, нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

