Горели два дома, баня и гараж
Ночью 26 марта в селе Тресково Кабанского района Бурятии произошёл крупный пожар, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент приезда пожарных на огороженной территории горели жилой дом, строящийся дом, баня и брусовой гараж. Строения расположены в метре друг от друга и все были охвачены огнём.
Пожарные во избежание взрыва вынесли из горящего гаража кислородный баллон.
После этого возгорание всех зданий было ликвидировано.
Огонь уничтожил жилой дом, строящийся дом, баню и гараж на общей площади 117 кв.м. 26-летний хозяин зданий временно переберётся к матери в Улан-Удэ.
Причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.
Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.
В Бурятии на крупном пожаре предотвратили взрыв
Происшествия, Фото:
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