 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 марта

25 марта

Популярное

В Бурятии на крупном пожаре предотвратили взрыв

В Бурятии на крупном пожаре предотвратили взрыв
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горели два дома, баня и гараж

Ночью 26 марта в селе Тресково Кабанского района Бурятии произошёл крупный пожар, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент приезда пожарных на огороженной территории горели жилой дом, строящийся дом, баня и брусовой гараж. Строения расположены в метре друг от друга и все были охвачены огнём.

Пожарные во избежание взрыва вынесли из горящего гаража кислородный баллон.

После этого возгорание всех зданий было ликвидировано.

Огонь уничтожил жилой дом, строящийся дом, баню и гараж на общей площади 117 кв.м. 26-летний хозяин зданий временно переберётся к матери в Улан-Удэ.

Причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.

Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.


пожар пожарные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске 8 работников станции наказали за сход вагонов
В Иркутске 8 работников станции наказали за сход вагонов
Происшествия, 26.03.2021
Прокуратура озвучила результаты проверки  
Житель Бурятии получил условку за коноплю
Житель Бурятии получил условку за коноплю
Происшествия, 26.03.2021
Мужчина хранил наркотик у себя дома
В Иркутской области пожилой наркоторговке дали восемь лет
В Иркутской области пожилой наркоторговке дали восемь лет
Происшествия, 26.03.2021
Пенсионерка распространяли наркотики в Шелехове
Двух братчан осудили за обман 22 человек в соцсетях
Двух братчан осудили за обман 22 человек в соцсетях
Происшествия, 26.03.2021
Мошенники выдавали себя за популярных торговцев на финансовых рынках
В Забайкалье чабан устроил пожар ради прокорма скота
В Забайкалье чабан устроил пожар ради прокорма скота
Происшествия, 26.03.2021
Мужчина захотел, чтобы трава росла быстрее
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия, 26.03.2021
Автоавария произошла на Трубачеева
В Улан-Удэ оцепляли площадь Советов
В Улан-Удэ оцепляли площадь Советов
Происшествия, 26.03.2021
Инцидент произошёл около полуночи
В Иркутске ушло в суд дело о нападении на съёмочную группу «Вестей»
В Иркутске ушло в суд дело о нападении на съёмочную группу «Вестей»
Происшествия, 26.03.2021
Напавшим на журналистов федерального телеканала грозит до шести лет
В Забайкалье поезд насмерть сбил школьницу
В Забайкалье поезд насмерть сбил школьницу
Происшествия, 26.03.2021
Девушка скончалась в машине «скорой»
В Улан-Удэ испугавшийся пенсионер стал виновником ДТП
В Улан-Удэ испугавшийся пенсионер стал виновником ДТП
Происшествия, 25.03.2021
Пожилого водителя испугал сильный сигнал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^