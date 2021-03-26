В Иркутске 8 работников станции наказали за сход вагонов

Прокуратура озвучила результаты проверки



Транспортная прокуратура озвучила результаты проверки по сходу железнодорожного вагона, который произошёл 17 февраля на станции Иркутск-Сортировочный



Установлено, что при проведении маневровых работ на станции допущено столкновение двух вагонов. Один из них сошёл с рельсов. Основной причиной происшествия стала ненадлежащая работа работников станции Иркутск-Сортировочный при производстве манёвров.



Начальнику станции Иркутск-Сортировочный внесено представление об устранении нарушений о безопасности движения железнодорожного транспорта, которое рассмотрено и удовлетворено. Железная дорога приняла меры к устранению нарушений. Восемь работников станции привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

