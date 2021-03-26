Мужчина хранил наркотик у себя дома
В октябре 2020 года житель Бурятии в поле на территории Джидинского района собрал верхушечные части дикорастущей конопли. Её он принёс домой, где оставил на хранение. Позже наркотики изъяли полицейские.
В ходе следствия и судебного разбирательства мужчина признал свою вину. Он также заявил, что раскаялся. Суд учёл положительные характеристики по месту жительства, состояние здоровья подсудимого, отсутствие отягчающих обстоятельств.
Мужчина получил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.
Житель Бурятии получил условку за коноплю
Происшествия, Фото:
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