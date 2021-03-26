Житель Бурятии получил условку за коноплю

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина хранил наркотик у себя дома



В октябре 2020 года житель Бурятии в поле на территории Джидинского района собрал верхушечные части дикорастущей конопли. Её он принёс домой, где оставил на хранение. Позже наркотики изъяли полицейские.



В ходе следствия и судебного разбирательства мужчина признал свою вину. Он также заявил, что раскаялся. Суд учёл положительные характеристики по месту жительства, состояние здоровья подсудимого, отсутствие отягчающих обстоятельств.



Мужчина получил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.

