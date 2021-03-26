В Иркутской области в ДТП пострадали пять человек

Столкнулись УАЗ и «Хонда»
Сегодня утром, 26 марта, в городе Черемхово произошла автоавария, в которой пострадали пять человек
На улице Трактовая столкнулись автомобили «УАЗ» и «Хонда ЦРВ». От удара иномарка опрокинулась.
Оба водителя и три пассажира отечественного автомобиля доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Столкнулись УАЗ и «Хонда»
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