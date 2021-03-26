Застолье обернулось кражей
22 марта в полицию обратился 62-летний житель Хоринска. Он сообщил, что из его дома украли бензопилу стоимостью шесть тысяч рублей. Хозяин дома после застолья он уснул. А проснувшись, он обнаружил отсутствие бензопилы.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Хоринского района, с которым мужчина накануне распивал алкоголь.
Вор признался, что украл инструмент для личного пользования. Бензопила изъята и возвращена владельцу.
Задержанный ранее неоднократно судим за различные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии полиция вернула украденную бензопилу
Происшествия, Фото:
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