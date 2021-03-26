В Иркутской области пожилой наркоторговке дали восемь лет

Пенсионерка распространяли наркотики в Шелехове



68-летняя жительница Шелехова признана виновной в сбыте наркотиков в значительном размере.



Пенсионерку, торгующую наркотиками, полиция задержала в ноябре 2018 года. При этом ранее она была условно-досрочно освобождена от отбывания наказания за аналогичные преступления.



- Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.





