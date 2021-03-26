Пенсионерка распространяли наркотики в Шелехове
68-летняя жительница Шелехова признана виновной в сбыте наркотиков в значительном размере.
Пенсионерку, торгующую наркотиками, полиция задержала в ноябре 2018 года. При этом ранее она была условно-досрочно освобождена от отбывания наказания за аналогичные преступления.
- Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В Иркутской области пожилой наркоторговке дали восемь лет
Происшествия, Фото:
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