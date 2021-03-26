Мошенники выдавали себя за популярных торговцев на финансовых рынках
Двое братчан в соцсетях обманули 22 человека, похитив их деньги. Недавно мужчины предстали перед судом, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Аферистов 26 и 30 лет задержали в 2020 году. На сайте «ВКонтакте» они создавали клоны страниц пользователей, известных в сфере торговли ценными бумагами. От их имени в переписке они предлагали пользователям услуги по проведению сделок, обещая крупный доход. Завладев деньгами, отправленными в качестве инвестиций, лжеспециалисты прекращали переписку с потерпевшими.
Таким образом аферисты обманули 22 человека, проживающих в разных регионах страны.
Оперативники отдела «К», сопровождавшие дело, убедили лжетрейдероввосстановить потерпевшим причинённый ущерб в полном объеме.
Суд назначил мужчинам лишение свободы сроком на четыре года шесть месяцев и три года шесть месяцев условно.
Двух братчан осудили за обман 22 человек в соцсетях
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