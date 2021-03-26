 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 марта

25 марта

Популярное

Двух братчан осудили за обман 22 человек в соцсетях

Двух братчан осудили за обман 22 человек в соцсетях
Происшествия, 
Мошенники выдавали себя за популярных торговцев на финансовых рынках

Двое братчан в соцсетях обманули 22 человека, похитив их деньги. Недавно мужчины предстали перед судом, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Аферистов 26 и 30 лет задержали в 2020 году. На сайте «ВКонтакте» они создавали клоны страниц пользователей, известных в сфере торговли ценными бумагами. От их имени в переписке они предлагали пользователям услуги по проведению сделок, обещая крупный доход. Завладев деньгами, отправленными в качестве инвестиций, лжеспециалисты прекращали переписку с потерпевшими.

Таким образом аферисты обманули 22 человека, проживающих в разных регионах страны.

Оперативники отдела «К», сопровождавшие дело, убедили лжетрейдероввосстановить потерпевшим причинённый ущерб в полном объеме.

Суд назначил мужчинам лишение свободы сроком на четыре года шесть месяцев и три года шесть месяцев условно.




мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Двух братчан осудили за обман 22 человек в соцсетях
Двух братчан осудили за обман 22 человек в соцсетях
Происшествия, 26.03.2021
Мошенники выдавали себя за популярных торговцев на финансовых рынках
В Забайкалье чабан устроил пожар ради прокорма скота
В Забайкалье чабан устроил пожар ради прокорма скота
Происшествия, 26.03.2021
Мужчина захотел, чтобы трава росла быстрее
В Иркутске ушло в суд дело о нападении на съёмочную группу «Вестей»
В Иркутске ушло в суд дело о нападении на съёмочную группу «Вестей»
Происшествия, 26.03.2021
Напавшим на журналистов федерального телеканала грозит до шести лет
В Улан-Удэ оцепляли площадь Советов
В Улан-Удэ оцепляли площадь Советов
Происшествия, 26.03.2021
Инцидент произошёл около полуночи
В Забайкалье поезд насмерть сбил школьницу
В Забайкалье поезд насмерть сбил школьницу
Происшествия, 26.03.2021
Девушка скончалась в машине «скорой»
В Улан-Удэ испугавшийся пенсионер стал виновником ДТП
В Улан-Удэ испугавшийся пенсионер стал виновником ДТП
Происшествия, 25.03.2021
Пожилого водителя испугал сильный сигнал

В Забайкалье заключённый погиб от ожогов шлаком
В Забайкалье заключённый погиб от ожогов шлаком
Происшествия, 25.03.2021
Ещё один осуждённый получил серьёзные ожоги
Жительница Бурятии едва не сожгла заживо себя, мужа и их врага
Жительница Бурятии едва не сожгла заживо себя, мужа и их врага
Происшествия, 25.03.2021
Пожар, на котором пострадали три человека, оказался попыткой убийства
Улан-удэнка украла планшет и продала прохожему
Улан-удэнка украла планшет и продала прохожему
Происшествия, 25.03.2021
Распитие алкоголя в компании обернулось кражей
В Бурятии пожарные выезжали тушить траву
В Бурятии пожарные выезжали тушить траву
Происшествия, 25.03.2021
Пал травы зафиксирован в двух районах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^