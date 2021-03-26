Вскоре дорогу засыпали
На кладбище в селе Мухоршибирь в Бурятии размыло дорогу. Местные жители с жалобой обратились в группу «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
- Завтра в Мухоршибири на кладбище похороны, а дорогу размыло, туда не то что техника, пешком сложно идти, будут ли приняты какие-либо меры? – поинтересовались в среду сельчане.
Вопрос задали главе сельского поселения Мухоршибирское Ольге Яньковой. Она отметила, что участок обследован.
- Сейчас грейдировать и отсыпать нет смысла, почва слишком влажная. Отсыпку проведём завтра утром, договорённость с «Мухоршибирским ДЭУ» есть, - сказала Ольга Янькова.
Работы прошли 25 марта в первой половине дня. Здесь провели грейдирование и отсыпку, сообщает «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», помимо размытых дорог на кладбище в Мухоршибири, сельчане жаловались на талые воды, которые топят улицы.
В Бурятии размыло дорогу на кладбище
Происшествия, Фото:
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