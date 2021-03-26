 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 марта

25 марта

Популярное

В Забайкалье чабан устроил пожар ради прокорма скота

В Забайкалье чабан устроил пожар ради прокорма скота
Происшествия,  Фото:министерство природных ресурсов Забайкалья
Мужчина захотел, чтобы трава росла быстрее

В Забайкальском крае задержали виновного в ландшафтном пожаре в Акшинском районе. Им оказался работник стоянки. Он устроил три возгорания, спровоцировавших ландшафтные пожары.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего очевидцы рассказали следственно-оперативной группе о двух мужчинах, которые ехали на коне в то же время, когда горела трава.

Мужчин нашли на ближайшей стоянке, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время опроса один из них, работник чабанской стоянки, признался в поджоге. Он рассказал, что запалил траву умышленно, чтобы быстрее выросла зелёная трава для питания скота.

- О возможных последствиях для жителей соседнего села он явно не думал. Дорогие земляки, в очередной раз призываю к сознательности. Давайте беречь наш лес, - отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

В отношении гражданина будет составлено три административных протокола за каждый факт пала травы.

С начала 2021 года это уже 14-й установленный сотрудниками государственного надзора поджигатель в Забайкальском крае и четвёртый в Акшинском районе, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Двух братчан осудили за обман 22 человек в соцсетях
Двух братчан осудили за обман 22 человек в соцсетях
Происшествия, 26.03.2021
Мошенники выдавали себя за популярных торговцев на финансовых рынках
В Забайкалье чабан устроил пожар ради прокорма скота
В Забайкалье чабан устроил пожар ради прокорма скота
Происшествия, 26.03.2021
Мужчина захотел, чтобы трава росла быстрее
В Иркутске ушло в суд дело о нападении на съёмочную группу «Вестей»
В Иркутске ушло в суд дело о нападении на съёмочную группу «Вестей»
Происшествия, 26.03.2021
Напавшим на журналистов федерального телеканала грозит до шести лет
В Улан-Удэ оцепляли площадь Советов
В Улан-Удэ оцепляли площадь Советов
Происшествия, 26.03.2021
Инцидент произошёл около полуночи
В Забайкалье поезд насмерть сбил школьницу
В Забайкалье поезд насмерть сбил школьницу
Происшествия, 26.03.2021
Девушка скончалась в машине «скорой»
В Улан-Удэ испугавшийся пенсионер стал виновником ДТП
В Улан-Удэ испугавшийся пенсионер стал виновником ДТП
Происшествия, 25.03.2021
Пожилого водителя испугал сильный сигнал

В Забайкалье заключённый погиб от ожогов шлаком
В Забайкалье заключённый погиб от ожогов шлаком
Происшествия, 25.03.2021
Ещё один осуждённый получил серьёзные ожоги
Жительница Бурятии едва не сожгла заживо себя, мужа и их врага
Жительница Бурятии едва не сожгла заживо себя, мужа и их врага
Происшествия, 25.03.2021
Пожар, на котором пострадали три человека, оказался попыткой убийства
Улан-удэнка украла планшет и продала прохожему
Улан-удэнка украла планшет и продала прохожему
Происшествия, 25.03.2021
Распитие алкоголя в компании обернулось кражей
В Бурятии пожарные выезжали тушить траву
В Бурятии пожарные выезжали тушить траву
Происшествия, 25.03.2021
Пал травы зафиксирован в двух районах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^