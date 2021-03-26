В Забайкалье чабан устроил пожар ради прокорма скота

Происшествия, Фото: министерство природных ресурсов Забайкалья

Мужчина захотел, чтобы трава росла быстрее



В Забайкальском крае задержали виновного в ландшафтном пожаре в Акшинском районе. Им оказался работник стоянки. Он устроил три возгорания, спровоцировавших ландшафтные пожары.



В ходе выяснения обстоятельств произошедшего очевидцы рассказали следственно-оперативной группе о двух мужчинах, которые ехали на коне в то же время, когда горела трава.



Мужчин нашли на ближайшей стоянке, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время опроса один из них, работник чабанской стоянки, признался в поджоге. Он рассказал, что запалил траву умышленно, чтобы быстрее выросла зелёная трава для питания скота.



- О возможных последствиях для жителей соседнего села он явно не думал. Дорогие земляки, в очередной раз призываю к сознательности. Давайте беречь наш лес, - отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.



В отношении гражданина будет составлено три административных протокола за каждый факт пала травы.



С начала 2021 года это уже 14-й установленный сотрудниками государственного надзора поджигатель в Забайкальском крае и четвёртый в Акшинском районе, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

