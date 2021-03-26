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В Иркутске ушло в суд дело о нападении на съёмочную группу «Вестей»

В Иркутске ушло в суд дело о нападении на съёмочную группу «Вестей»
Происшествия,  Фото:"Вести. Дежурная часть"
Напавшим на журналистов федерального телеканала грозит до шести лет

В Иркутске направлено в суд уголовное дело о нападении на съёмочную группу программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-1». Перед судом предстанут двое мужчин, 41 года и 60 лет.

Нападение произошло в ноябре 2019 года. Журналист «Вести. Дежурная часть» снимал в посёлке Светлый репортаж об уже осуждённой мошеннице. На него напали муж этой женщины и владелец особняка, где живёт скандальное семейство. Мужчины пинали журналиста, а также хватали за шиворот и распускали руки.




Позже сами нападавшие обвинили во всём съёмочную группы: якобы, они вели себя вызывающе. Но следователи доказали, что агрессия исходила всё-таки от мужчин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединённое с насилием».

- Следователи СК России провели все необходимые следственные действия с участниками инцидента. К уголовной ответственности привлечены 41-летний и 60-летний мужчины. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.


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