В Забайкалье поезд насмерть сбил школьницу

Девушка скончалась в машине «скорой»



В Забайкальском крае следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».



По версии следствия, в вечернее время 23 марта на остановочном пункте «Жипковщина» Забайкальской железной дороги проходящим подвижным составом была травмирована 15-летняя девочка. В результате полученных телесных повреждений школьница скончалась в машине скорой помощи.



Предварительно, трагедия произошла из-за неосторожных действий девушки-подростка, которая находилась в непосредственной близости к движущемуся железнодорожному составу.



- В настоящее время назначено проведение необходимых экспертиз, устанавливаются причины случившегося. Для этого будут исследованы условия воспитания несовершеннолетней, а также обстоятельства нахождения на железной дороге ребёнка без сопровождения взрослых, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



Ход расследования уголовного дела находится на контроле аппарата следственного управления.

