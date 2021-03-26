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В Забайкалье поезд насмерть сбил школьницу

В Забайкалье поезд насмерть сбил школьницу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка скончалась в машине «скорой»

В Забайкальском крае следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

По версии следствия, в вечернее время 23 марта на остановочном пункте «Жипковщина» Забайкальской железной дороги проходящим подвижным составом была травмирована 15-летняя девочка. В результате полученных телесных повреждений школьница скончалась в машине скорой помощи.

Предварительно, трагедия произошла из-за неосторожных действий девушки-подростка, которая находилась в непосредственной близости к движущемуся железнодорожному составу.

- В настоящее время назначено проведение необходимых экспертиз, устанавливаются причины случившегося. Для этого будут исследованы условия воспитания несовершеннолетней, а также обстоятельства нахождения на железной дороге ребёнка без сопровождения взрослых, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле аппарата следственного управления.
Забайкальский край
 
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