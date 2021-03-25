В Улан-Удэ испугавшийся пенсионер стал виновником ДТП

Пожилого водителя испугал сильный сигнал
Накануне около 10 часов утра на улице Мокрова в Улан-Удэ столкнулись две иномарки – «Рено Логан» и «Тойота Королла».
Автомобили ехали параллельным курсом в сторону проспекта Строителей. На подъёме их начал обгонять внедорожник, водитель которого издал длинный и громкий сигнал. 72-летний пенсионер за рулём «Тойоты» позже признался, что этот сильный сигнал испугал его.
В результате пенсионер резко свернул вправо и столкнулся с «Логаном».
Пострадавших в аварии нет.
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