В Улан-Удэ испугавшийся пенсионер стал виновником ДТП

Накануне около 10 часов утра на улице Мокрова в Улан-Удэ столкнулись две иномарки – «Рено Логан» и «Тойота Королла».





Автомобили ехали параллельным курсом в сторону проспекта Строителей. На подъёме их начал обгонять внедорожник, водитель которого издал длинный и громкий сигнал. 72-летний пенсионер за рулём «Тойоты» позже признался, что этот сильный сигнал испугал его.В результате пенсионер резко свернул вправо и столкнулся с «Логаном».Пострадавших в аварии нет.