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В Улан-Удэ испугавшийся пенсионер стал виновником ДТП

В Улан-Удэ испугавшийся пенсионер стал виновником ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожилого водителя испугал сильный сигнал

Накануне около 10 часов утра на улице Мокрова в Улан-Удэ столкнулись две иномарки – «Рено Логан» и «Тойота Королла».


Автомобили ехали параллельным курсом в сторону проспекта Строителей. На подъёме их начал обгонять внедорожник, водитель которого издал длинный и громкий сигнал. 72-летний пенсионер за рулём «Тойоты» позже признался, что этот сильный сигнал испугал его.

В результате пенсионер резко свернул вправо и столкнулся с «Логаном».

Пострадавших в аварии нет.
ДТП
 
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