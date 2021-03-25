В Забайкалье заключённый погиб от ожогов шлаком

Ещё один осуждённый получил серьёзные ожоги



В городе Нерчинск Забайкальского края заключённые колонии №1 получили ожоги от угольного шлака, один из них скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», сообщили в СУ СКР по Забайкальскрму краю.



Трагедия произошла 8 марта. Следователи установили, что сотрудники исправительной колонии № 1 отправили трёх осуждённых устранять протечку канализационной трубы. Для устранения аварии был использован опасный угольный шлак.



- При этом сотрудники исправительного учреждения достоверно знали о том, что осуждённые не подлежат привлечению к работам по устранению последствий аварийной ситуации, они не обладают специальными познаниями и навыками для выполнения данных работ. Помимо этого, заключённые не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, - отмечает следствие.



В результате во время работ один из осуждённых получил множественные ожоги 1-2 степени шеи, ушей, предплечий, кистей, ног, живота. У него ожог 40% тела.



Второй осуждённый получил контактные ожоги около 60 % тела, головы, рук и ног, дыхательных путей. Спустя две недели мужчина скончался в больнице.



Следователи проводят допросы, осмотры, будет изучена необходимая документация по организации и проведению работ с участием осуждённых, а также проверены факты нарушения требований безопасности.

