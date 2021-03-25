Учительница из Ангарска перевела мошенникам 2,5 млн рублей

В последнее время количество таких преступлений резко возросло. Если за три месяца 2020 года в Иркутской области жертвами банковских мошенничеств было 115 человек, то уже сегодня число пострадавших превышает 250 человек.





По информации ГУ МВД по Иркутской области

Накануне в дежурные части в Иркутской области обратились 10 жертв мошенников. Ущерб, причинённым им, превысил 5 млн рублей. Почти половину из этой суммы – около 2,5 млн рублей – отдала учитель лицея из Ангарска. Она поверила лжесотрудникам банка.Помимо педагогического работника, от аферистов пострадали военнослужащий, психолог, дежурная дома-интерната, машинист автокрана, руководитель финансовой службы, а также представители других профессий.По каждому из заявлений полиция проводит доследственную проверку или разбирается в обстоятельствах уже в рамках возбуждённого уголовного дела.