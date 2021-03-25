Улан-удэнка украла планшет и продала прохожему

Распитие алкоголя в компании обернулось кражей



В полицию с заявлением о краже планшета из дома обратилась 25-летняя улан-удэнка.



Девушка с компанией распивала спиртные напитки. В ходе распития алкоголя она уснула. Проснувшись, она обнаружила отсутствие гаджета и позвонила в полицию.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 48-летняя ранее не судимая знакомая девушки. Как выяснилось, планшет женщина успела продать случайному прохожему.



Позже полицейские установили личность покупателя. Планшет у него изъяли, вернув владелице.



На воровку возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.





