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Улан-удэнка украла планшет и продала прохожему

Улан-удэнка украла планшет и продала прохожему
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Распитие алкоголя в компании обернулось кражей

В полицию с заявлением о краже планшета из дома обратилась 25-летняя улан-удэнка.

Девушка с компанией распивала спиртные напитки. В ходе распития алкоголя она уснула. Проснувшись, она обнаружила отсутствие гаджета и позвонила в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 48-летняя ранее не судимая знакомая девушки. Как выяснилось, планшет женщина успела продать случайному прохожему.

Позже полицейские установили личность покупателя. Планшет у него изъяли, вернув владелице.

На воровку возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.


кража
 
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