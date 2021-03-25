Распитие алкоголя в компании обернулось кражей
В полицию с заявлением о краже планшета из дома обратилась 25-летняя улан-удэнка.
Девушка с компанией распивала спиртные напитки. В ходе распития алкоголя она уснула. Проснувшись, она обнаружила отсутствие гаджета и позвонила в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 48-летняя ранее не судимая знакомая девушки. Как выяснилось, планшет женщина успела продать случайному прохожему.
Позже полицейские установили личность покупателя. Планшет у него изъяли, вернув владелице.
На воровку возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла планшет и продала прохожему
Происшествия, Фото:
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