Пожилой мужчина обморозился
Пропавшего в Улан-Удэ пенсионера нашли спустя два дня после исчезновения.
Днём 23 марта жительница микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ обратилась в городское управление по ЧС с заявлением о пропаже мужа. Женщина сообщила, что 21 марта около пяти часов вечера ушёл из дома и не вернулся её 69-летний супруг, который страдает потерей памяти.
Тут же на место выехала поисково-спасательная служба, которая начала поисковые работы. Вскоре мужчину нашли в лесу вблизи Забайкальского. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщили в управлении по ЧС.
У мужчины были признаки общего обморожения.
Страдающий потерей памяти улан-удэнец нашёлся в лесу
Происшествия, Фото:
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