Страдающий потерей памяти улан-удэнец нашёлся в лесу

Пожилой мужчина обморозился



Пропавшего в Улан-Удэ пенсионера нашли спустя два дня после исчезновения.



Днём 23 марта жительница микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ обратилась в городское управление по ЧС с заявлением о пропаже мужа. Женщина сообщила, что 21 марта около пяти часов вечера ушёл из дома и не вернулся её 69-летний супруг, который страдает потерей памяти.



Тут же на место выехала поисково-спасательная служба, которая начала поисковые работы. Вскоре мужчину нашли в лесу вблизи Забайкальского. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщили в управлении по ЧС.



У мужчины были признаки общего обморожения.

