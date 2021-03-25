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В Бурятии пожарные выезжали тушить траву

В Бурятии пожарные выезжали тушить траву
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пал травы зафиксирован в двух районах

24 марта в селе Тарбагатай и в городе Закаменск в Бурятии произошли загорания травы.

Первый случай произошел в местности Летник Тарбагатайского района. В результате этого пожара выгорела трава на площади 1,5 гектара. Возгорание тушили пожарные 43 пожарной части.

Второе возгорание заметили в Закаменске на одной из улиц города. Тушить возгорание выехали огнеборцы пожарной части №22. Пожарные успешно ликвидировали огонь.

Оба пожара начались из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


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