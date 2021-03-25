Пал травы зафиксирован в двух районах
24 марта в селе Тарбагатай и в городе Закаменск в Бурятии произошли загорания травы.
Первый случай произошел в местности Летник Тарбагатайского района. В результате этого пожара выгорела трава на площади 1,5 гектара. Возгорание тушили пожарные 43 пожарной части.
Второе возгорание заметили в Закаменске на одной из улиц города. Тушить возгорание выехали огнеборцы пожарной части №22. Пожарные успешно ликвидировали огонь.
Оба пожара начались из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии пожарные выезжали тушить траву
Происшествия, Фото:
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