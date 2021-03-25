В Бурятии пожарные выезжали тушить траву

Пал травы зафиксирован в двух районах



24 марта в селе Тарбагатай и в городе Закаменск в Бурятии произошли загорания травы.



Первый случай произошел в местности Летник Тарбагатайского района. В результате этого пожара выгорела трава на площади 1,5 гектара. Возгорание тушили пожарные 43 пожарной части.



Второе возгорание заметили в Закаменске на одной из улиц города. Тушить возгорание выехали огнеборцы пожарной части №22. Пожарные успешно ликвидировали огонь.



Оба пожара начались из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





