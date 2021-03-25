В Иркутской области мужчина и женщина погибли, спускаясь по простыням

Оба погибших, возможно, были пьяны



В Иркутской области произошло два несчастных случаев, в результате которых погибли мужчина и женщина, спускавшиеся на связанном постельном белье.



Один из несчастных случаев произошёл на улице Солнечная в Братске.29-летняя братчанка была заперта на ключ в квартире. Женщина связала из простыней веревку и пыталась спуститься вниз с седьмого этажа, но сорвалась.



Аналогичный случай произошел с иркутянином в понедельник. Пытаясь выбраться из закрытой квартиры, 47-летний мужчина связал между собой покрывала и с помощью них хотел выбраться на улицу, но не удержался и упал.



В обоих случаях причинами инцидентов могло стать распитие спиртных напитков. По данным фактам проводятся проверки, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





