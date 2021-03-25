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В Иркутской области мужчина и женщина погибли, спускаясь по простыням

В Иркутской области мужчина и женщина погибли, спускаясь по простыням
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Оба погибших, возможно, были пьяны

В Иркутской области произошло два несчастных случаев, в результате которых погибли мужчина и женщина, спускавшиеся на связанном постельном белье.

Один из несчастных случаев произошёл на улице Солнечная в Братске.29-летняя братчанка была заперта на ключ в квартире. Женщина связала из простыней веревку и пыталась спуститься вниз с седьмого этажа, но сорвалась.

Аналогичный случай произошел с иркутянином в понедельник. Пытаясь выбраться из закрытой квартиры, 47-летний мужчина связал между собой покрывала и с помощью них хотел выбраться на улицу, но не удержался и упал.

В обоих случаях причинами инцидентов могло стать распитие спиртных напитков. По данным фактам проводятся проверки, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


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