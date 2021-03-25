В Улан-Удэ близорукий вор купил на украденные деньги лупу

Вор вслепую выбрал одну из шести украденных банковских карт



Днём 22 марта в отдел полиции Железнодорожного района обратилась 39-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что с 20 по 22 марта неизвестный совершил покупки с её банковской карты в разных магазинах Улан-Удэ. Всего было потрачено около шести тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения в магазинах. Так они установили личность подозреваемого – 54-летнего горожанина. Вскоре участковый уполномоченный пришёл к нему домой и задержал.



Мужчина пояснил, что нашёл кошелёк с банковскими картами на детской площадке недалеко от своего дома. Убедившись, что рядом никого нет, он забрал бумажник. Дома вор осмотрел содержимое кошелька и вслепую выбрал одну из шести бесконтактных банковских карт. С её помощью он в течение нескольких дней оплачивал покупку продуктов питания и спиртного.



Также мужчина купил в магазине канцелярских товаров лупу, поскольку у него самого плохое зрение.



Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Не трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

