Вор вслепую выбрал одну из шести украденных банковских карт
Днём 22 марта в отдел полиции Железнодорожного района обратилась 39-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что с 20 по 22 марта неизвестный совершил покупки с её банковской карты в разных магазинах Улан-Удэ. Всего было потрачено около шести тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения в магазинах. Так они установили личность подозреваемого – 54-летнего горожанина. Вскоре участковый уполномоченный пришёл к нему домой и задержал.
Мужчина пояснил, что нашёл кошелёк с банковскими картами на детской площадке недалеко от своего дома. Убедившись, что рядом никого нет, он забрал бумажник. Дома вор осмотрел содержимое кошелька и вслепую выбрал одну из шести бесконтактных банковских карт. С её помощью он в течение нескольких дней оплачивал покупку продуктов питания и спиртного.
Также мужчина купил в магазине канцелярских товаров лупу, поскольку у него самого плохое зрение.
Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Не трудоустроен.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ близорукий вор купил на украденные деньги лупу
Происшествия, Фото:
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