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В Бурятии неизвестные устроили поджог

В Бурятии неизвестные устроили поджог
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в Эрхирике

Днём 24 марта в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии произошёл пожар – горела баня. На место выехали пожарные из двух частей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огнём оказалась повреждена внутренняя стена бани и предбанник.

Предположительной причиной пожара назван поджог.

Также вечером 24 марта в селе Михайловка Закаменского района пожарные приезжали тушить сарай. Пожарные не допустили распространения огня дальше.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на пожарах в Бурятии погибли две женщины.
пожар Поджог
 
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