Пожар произошёл в Эрхирике
Днём 24 марта в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии произошёл пожар – горела баня. На место выехали пожарные из двух частей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огнём оказалась повреждена внутренняя стена бани и предбанник.
Предположительной причиной пожара назван поджог.
Также вечером 24 марта в селе Михайловка Закаменского района пожарные приезжали тушить сарай. Пожарные не допустили распространения огня дальше.
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на пожарах в Бурятии погибли две женщины.
В Бурятии неизвестные устроили поджог
Происшествия, Фото:
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