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Житель Бурятии незаконно рубил лиственницы

Житель Бурятии незаконно рубил лиственницы
Происшествия,  Фото:из архива
«Чёрный» лесоруб не имеет постоянной работы

20 марта в Джидинском лесничестве, в 35 километрах от селе Петропавловка обнаружили незаконную рубку, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Преступление выявили лесники в ходе профилактического рейда. Услышав звук работающей бензопилы, они направились в сторону шума. На месте лесничие обнаружили мужчину, который рубил деревья. Документов, разрешающих рубку и перевозку леса, у него не оказалось.

На место рубки прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что деревья незаконно рубил 51-летний житель села Цагатуй.

Всего он спилил более 12 кубометров лиственницы. Ущерб, причинённый лесному фонду, оценен на сумму около 100 тысяч рублей.

Мужчина прежде к уголовной ответственности не привлекался, постоянного источника дохода не имеет.

Полицейские изъяли незаконно заготовленный лес, бензопилу и трактор с прицепом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.


черные лесорубы
 
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