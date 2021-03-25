«Чёрный» лесоруб не имеет постоянной работы
20 марта в Джидинском лесничестве, в 35 километрах от селе Петропавловка обнаружили незаконную рубку, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Преступление выявили лесники в ходе профилактического рейда. Услышав звук работающей бензопилы, они направились в сторону шума. На месте лесничие обнаружили мужчину, который рубил деревья. Документов, разрешающих рубку и перевозку леса, у него не оказалось.
На место рубки прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что деревья незаконно рубил 51-летний житель села Цагатуй.
Всего он спилил более 12 кубометров лиственницы. Ущерб, причинённый лесному фонду, оценен на сумму около 100 тысяч рублей.
Мужчина прежде к уголовной ответственности не привлекался, постоянного источника дохода не имеет.
Полицейские изъяли незаконно заготовленный лес, бензопилу и трактор с прицепом.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.
Житель Бурятии незаконно рубил лиственницы
Происшествия, Фото:
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