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В Бурятии загорелся мусоровоз

В Бурятии загорелся мусоровоз
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Мусоровоз загорелся недалеко от мусорного полигона

24 марта на автомобильной дороге в Тарбагатайском районе Бурятии загорелся мусоровоз – грузовик «КамАЗ». Это произошло вблизи мусорного полигона в Вахмистрово, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Водитель увидел задымление в зеркало, остановил машину и вышел. Обнаружив возгорание между кабиной и кузовом, водитель стал закидывать огонь песком. Тем самым он предотвратил распространение пламени на всю машину.

Приехавшие пожарные сделали проливку места пожара.

Предварительная причина возгорания установлена. Это неисправность узлов или агрегатов грузовика. Вероятно, лопнула гидравлическая трубка, из-за чего масло попало на горячий глушитель.
пожар мусоровоз
 
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