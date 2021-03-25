Мусоровоз загорелся недалеко от мусорного полигона
24 марта на автомобильной дороге в Тарбагатайском районе Бурятии загорелся мусоровоз – грузовик «КамАЗ». Это произошло вблизи мусорного полигона в Вахмистрово, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Водитель увидел задымление в зеркало, остановил машину и вышел. Обнаружив возгорание между кабиной и кузовом, водитель стал закидывать огонь песком. Тем самым он предотвратил распространение пламени на всю машину.
Приехавшие пожарные сделали проливку места пожара.
Предварительная причина возгорания установлена. Это неисправность узлов или агрегатов грузовика. Вероятно, лопнула гидравлическая трубка, из-за чего масло попало на горячий глушитель.
В Бурятии загорелся мусоровоз
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщины не успели выбраться из горящих домов
Мусоровоз загорелся недалеко от мусорного полигона
После множества переводов банк автоматически заблокировал карту
Дети сами не ожидали таких последствий от своих действий
Мужчина уже потерял сознание
Кражу раскрыли росгвардейцы
Мужчина заверил, что собрал коноплю только для себя
Мужчина убил одного человека и ранил ещё пятерых
Мужчина убил четырёхлетнюю девочку и закопал в лесу
Кража произошла на Верхней Берёзовке
Двое военнослужащих устроили драку на сапёрных лопатах
Инцидент произошёл в магазине сантехники
Огонь уничтожил гараж и дом
Полицейские случайно наткнулись на «ботву» от конопли
Подростки сломали качели, установленные для малышей