После множества переводов банк автоматически заблокировал карту
29-летняя жительница города Усолье-Сибирское стала жертвой часто используемой мошенниками схемы обмана.
Уловка заключается в том, что на телефон поступает звонок, собеседник представляется сотрудником банка. Он под разными надуманными предлогами убеждает клиента банка продиктовать полный номер карты, цифры с оборотной стороны карты и пароли из банковских смс, или подталкивает к тому, чтобы жертва сама перевела деньги на указанные ей «банковским специалистом» счета или номера телефонов.
В данном случае усольчанке на сотовый позвонил мужчина, который сказал, что является сотрудником банка и сообщил, что её банковская карта будет заблокирована на какое-то время «в профилактических целях». По словам псевдоспециалиста, чтобы женщина смогла воспользоваться своими деньгами на время блокировки карты, надо их перевести на «кредитную ячейку», то есть на номер счёта, продиктованный «заботливым работником банка».
Странная просьба не смутила 29-летнюю усольчанку. Она выполнила указания афериста, осуществив переводы на продиктованный счет. В общей сложности женщина таким образом перечислила мошенникам 180 тысяч рублей.
Банк, посчитав подозрительными операции перевода, проводимые потерпевшей посредством онлайн-банка, автоматически заблокировал карту, что спасло 120 тысяч рублей, оставшиеся на счету молодой женщины.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Жительница Иркутской области перевела мошеннику 180 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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