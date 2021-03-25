В Иркутске пятиклассники едва не спалили торговый центр

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дети сами не ожидали таких последствий от своих действий



Днём 23 марта в Иркутске произошёл пожар на территории ТЦ «Новый». На место выезжали полицейские и пожарные, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Благодаря своевременно предпринятым пожарными мерам возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, избежав повреждение здания. Огонь уничтожил прессованные картонные коробки на площади около 100 кв. метров.



Опросив свидетелей и очевидцев происшествия и изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские в течение часа установили поджигателей. Ими оказались двое детей, учеников пятого класса. Вместе с родителями мальчиков доставили в полицию. Там они признались в поджоге. Дети рассказали полицейским, что не ожидали таких последствий от своего хулиганского поступка.



Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей к административной ответственности за ненадлежащий контроль за поведением детей. Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учёт.





