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В Иркутске пятиклассники едва не спалили торговый центр

В Иркутске пятиклассники едва не спалили торговый центр
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Дети сами не ожидали таких последствий от своих действий

Днём 23 марта в Иркутске произошёл пожар на территории ТЦ «Новый». На место выезжали полицейские и пожарные, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Благодаря своевременно предпринятым пожарными мерам возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, избежав повреждение здания. Огонь уничтожил прессованные картонные коробки на площади около 100 кв. метров.

Опросив свидетелей и очевидцев происшествия и изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские в течение часа установили поджигателей. Ими оказались двое детей, учеников пятого класса. Вместе с родителями мальчиков доставили в полицию. Там они признались в поджоге. Дети рассказали полицейским, что не ожидали таких последствий от своего хулиганского поступка.

Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей к административной ответственности за ненадлежащий контроль за поведением детей. Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учёт.


пожар Поджог
 
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