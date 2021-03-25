Кражу раскрыли росгвардейцы
В Баргузинском районе Бурятии в полицию обратился житель села Усть-Баргузин, которого ночью обокрали. Из открытого гаража стащили тепловую пушку и бензопилу.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и участковый уполномоченный полиции задержали подозреваемого. Это 26-летний местный житель.
Украденное имущество стоимостью более 70 тысяч рублей у молодого человека изъяли.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии украл из гаража тепловую пушку
Происшествия, Фото:
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