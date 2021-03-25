Житель Бурятии украл из гаража тепловую пушку

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Кражу раскрыли росгвардейцы



В Баргузинском районе Бурятии в полицию обратился житель села Усть-Баргузин, которого ночью обокрали. Из открытого гаража стащили тепловую пушку и бензопилу.



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и участковый уполномоченный полиции задержали подозреваемого. Это 26-летний местный житель.



Украденное имущество стоимостью более 70 тысяч рублей у молодого человека изъяли.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

