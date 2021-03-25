Житель Бурятии получил условный срок за коноплю

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина заверил, что собрал коноплю только для себя



В Бурятии приговором Прибайкальского районного суда местный житель признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



Мужчина собрал коноплю для себя. Однако наркотики нашли полицейские.



Установлено, что любитель конопли живёт полной семье, в целом характеризуется положительно. Жилищно-бытовые условия семьи удовлетворительные.



С учётом обстоятельств, смягчающих наказание, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, условно с испытательным сроком 1 год.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в суде.

