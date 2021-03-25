Мужчина заверил, что собрал коноплю только для себя
В Бурятии приговором Прибайкальского районного суда местный житель признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Мужчина собрал коноплю для себя. Однако наркотики нашли полицейские.
Установлено, что любитель конопли живёт полной семье, в целом характеризуется положительно. Жилищно-бытовые условия семьи удовлетворительные.
С учётом обстоятельств, смягчающих наказание, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в суде.
Житель Бурятии получил условный срок за коноплю
Происшествия, Фото:
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