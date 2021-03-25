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Забайкальца будут судить за убийство гвоздодёром

Забайкальца будут судить за убийство гвоздодёром
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина убил одного человека и ранил ещё пятерых

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела 24-летнего жителя посёлка Первомайского, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство.

По версии следствия, 8 июня 2020 года около двух часов ночи в посёлке Первомайский пьяный молодой человек, вооружённый ножом и металлическим гвоздодёром, напал на семерых местных жителей. Он нанёс ножевые ранения и другие травмы. 16-летний подросток скончался. Ещё пятеро потерпевших в возрасте от 16 до 25 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В предварительного следствия обвиняемый полностью согласился с предъявленным обвинением. На время следствия он был заключен под стражу.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что молодой человек был способен отдавать отчёт своим действиям.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
убийство
 
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