Забайкальца будут судить за убийство гвоздодёром

Мужчина убил одного человека и ранил ещё пятерых



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела 24-летнего жителя посёлка Первомайского, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство.



По версии следствия, 8 июня 2020 года около двух часов ночи в посёлке Первомайский пьяный молодой человек, вооружённый ножом и металлическим гвоздодёром, напал на семерых местных жителей. Он нанёс ножевые ранения и другие травмы. 16-летний подросток скончался. Ещё пятеро потерпевших в возрасте от 16 до 25 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.



В предварительного следствия обвиняемый полностью согласился с предъявленным обвинением. На время следствия он был заключен под стражу.



Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что молодой человек был способен отдавать отчёт своим действиям.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

