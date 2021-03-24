В Бурятии прапорщик угрожал застрелить сержанта

Двое военнослужащих устроили драку на сапёрных лопатах
В декабре 2020 года Улан-Удэнский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему военному, который в звании старшего прапорщика служил начальником материально-технического обеспечения – старшиной отделения пограничной заставы. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.
Всё произошло в июне 2020 года. На утреннем разводе старший прапорщик высказал сержанту недовольство, в том числе с помощью матов, по поводу формы. Молодой человек пришёл на службу в маскировочном халате, хотя начальник отделения ранее разрешил надевать его во время хозяйственных работ. На разводе сержант молча выслушал претензии и ушёл на хозяйственный двор. Позже туда пришёл старший прапорщик.
Там сержант решил узнать о причинах такой реакции на форму во время утреннего развода. В ответ старший прапорщик ещё раз выругался и начал применять физическую силу к подчинённому.
«Старший прапорщик стал высказывать своё недовольство, а после подошёл и толкнул его животом, на что сержант в ответ толкнул его грудью. Возмутившись ответными действиями сержанта, старший прапорщик нанёс ему удар левой ногой по правой руке, на что сержант в ответ нанёс ему один удар левой ногой в область бедра левой ноги», - описывается происходящее в материалах дела.
На этом взаимный обмен ударами не закончился. Прапорщик достал табельное оружие с боевыми патронами и навёл его на сержанта, пригрозив, что выстрелит. Однако затем всё же одумался и убрал пистолет в кобуру. Взамен огнестрельного оружия прапорщик схватил сапёрную лопату.
Он попытался нанести сержанту удар сапёрной лопатой в живот. Удар сержант отбил такой же лопатой, задев ею ногу старшего прапорщика и нанеся ему резаную рану.
Потасовку заметили сослуживцы и разняли дерущихся.
В своих показаниях старший прапорщик вину отрицал, заявляя, что именно сержант стал инициатором конфликта. Однако его версию опровергли свидетели.
Приговором суда мужчине, который уже не служит в Вооружённых Силах, назначено условное наказание сроком на 3 года и 2 месяца. Также осужденному запрещено год занимать руководящие посты в органах государственной власти и местного самоуправления.
В Бурятии прапорщик угрожал застрелить сержанта
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кража произошла на Верхней Берёзовке
Двое военнослужащих устроили драку на сапёрных лопатах
Инцидент произошёл в магазине сантехники
Огонь уничтожил гараж и дом
Полицейские случайно наткнулись на «ботву» от конопли
Подростки сломали качели, установленные для малышей
Пожары произошли одновременно
Водитель врезался в дерево
Деревья мужчина распилил на чурки и продал
Лесники вышли на преступника по звуку бензопилы
Пожар произошёл ночью
ДТП произошло перед «зеброй»
Грабитель повалил мужчину на землю
Пожар произошёл на центральной улице посёлка
Одного из детей покусали, когда он играл в прятки