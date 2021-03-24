В Бурятии прапорщик угрожал застрелить сержанта

Двое военнослужащих устроили драку на сапёрных лопатах



В декабре 2020 года Улан-Удэнский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему военному, который в звании старшего прапорщика служил начальником материально-технического обеспечения – старшиной отделения пограничной заставы. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.



Всё произошло в июне 2020 года. На утреннем разводе старший прапорщик высказал сержанту недовольство, в том числе с помощью матов, по поводу формы. Молодой человек пришёл на службу в маскировочном халате, хотя начальник отделения ранее разрешил надевать его во время хозяйственных работ. На разводе сержант молча выслушал претензии и ушёл на хозяйственный двор. Позже туда пришёл старший прапорщик.



Там сержант решил узнать о причинах такой реакции на форму во время утреннего развода. В ответ старший прапорщик ещё раз выругался и начал применять физическую силу к подчинённому.



«Старший прапорщик стал высказывать своё недовольство, а после подошёл и толкнул его животом, на что сержант в ответ толкнул его грудью. Возмутившись ответными действиями сержанта, старший прапорщик нанёс ему удар левой ногой по правой руке, на что сержант в ответ нанёс ему один удар левой ногой в область бедра левой ноги», - описывается происходящее в материалах дела.



На этом взаимный обмен ударами не закончился. Прапорщик достал табельное оружие с боевыми патронами и навёл его на сержанта, пригрозив, что выстрелит. Однако затем всё же одумался и убрал пистолет в кобуру. Взамен огнестрельного оружия прапорщик схватил сапёрную лопату.



Он попытался нанести сержанту удар сапёрной лопатой в живот. Удар сержант отбил такой же лопатой, задев ею ногу старшего прапорщика и нанеся ему резаную рану.



Потасовку заметили сослуживцы и разняли дерущихся.



В своих показаниях старший прапорщик вину отрицал, заявляя, что именно сержант стал инициатором конфликта. Однако его версию опровергли свидетели.



Приговором суда мужчине, который уже не служит в Вооружённых Силах, назначено условное наказание сроком на 3 года и 2 месяца. Также осужденному запрещено год занимать руководящие посты в органах государственной власти и местного самоуправления.







