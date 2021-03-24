Инцидент произошёл в магазине сантехники
Днём 21 марта в торговом центре «Линия» в Иркутске в магазине сантехники находилась семейная пара с двумя маленькими детьми. Пока родители выбирали мебель, ребёнок открыл дверцы рядом расположенного шкафа. Шкаф упал на девочку, придавив её.
Родители за медицинской помощью не обращались. В полицию сведений о происшествии не поступало.
- По данному факту прокуратура Свердловского района Иркутска организовала проверку оказания услуг не отвечающим требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», также доследственную проверку по признакам статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» проводят следователи.
Ход проведения которой поставлен на контроль прокуратуры.
В Иркутске выясняют обстоятельства падения шкафа на малышку
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