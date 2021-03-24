Огонь уничтожил гараж и дом
На пожаре в Бичурском районе Бурятии погибла женщина, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».
Сообщение о возгорании в единую диспетчерскую службу спасения поступило в 10:29. Очевидц сообщил, что горит стоянка в левую сторону от села Амгалантуй 4-6 км.
Пожар тушили три единицы техники: пожарная машина ПЧ-35, добровольно-пожарные команды из сёл Потанино и Шибертуй.
Огонь полностью уничтожил деревянный дом и гараж.
В 14:47 в доме был обнаружен труп 56-летней женщины. Установлено, что это жительница Мухоршибирского района, она работала на ферме. Хозяин фермы проживает в Улан-Удэ.
Дом не был подключен к электроэнергии.
Причины пожара устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели в Улан-Удэ в сгоревшем доме нашли труп мужчины.
В Бурятии на пожаре в доме без света погибла женщина
Происшествия, Фото:
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