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В Бурятии на пожаре в доме без света погибла женщина

В Бурятии на пожаре в доме без света погибла женщина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Огонь уничтожил гараж и дом

На пожаре в Бичурском районе Бурятии погибла женщина, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».

Сообщение о возгорании в единую диспетчерскую службу спасения поступило в 10:29. Очевидц сообщил, что горит стоянка в левую сторону от села Амгалантуй 4-6 км.

Пожар тушили три единицы техники: пожарная машина ПЧ-35, добровольно-пожарные команды из сёл Потанино и Шибертуй.

Огонь полностью уничтожил деревянный дом и гараж.

В 14:47 в доме был обнаружен труп 56-летней женщины. Установлено, что это жительница Мухоршибирского района, она работала на ферме. Хозяин фермы проживает в Улан-Удэ.

Дом не был подключен к электроэнергии.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели в Улан-Удэ в сгоревшем доме нашли труп мужчины.
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