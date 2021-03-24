В Бурятии пожары у двух родственников устроили поджигатели

Пожары произошли одновременно



Ранним утром 23 марта произошло два пожара в селе Цакир Закаменского района Бурятии.



Первый пожар произошёл в нежилом доме. Огонь уничтожил дом с верандой на площади 39 кв м, обрушилась кровля.



Другое воспламенение произошло на территории жилого дома. Горел сарай. На его тушение дополнительно привлекали силы свободных пожарных. В результате этого возгорания сарай был уничтожен полностью.



Когда оба возгорания были ликвидированы, выяснилось, что сгоревшие дом и сарай принадлежат родственникам. Предположительно, строения подожгли. Материалы будут переданы в ОМВД по Закаменскому району, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





