Пожары произошли одновременно
Ранним утром 23 марта произошло два пожара в селе Цакир Закаменского района Бурятии.
Первый пожар произошёл в нежилом доме. Огонь уничтожил дом с верандой на площади 39 кв м, обрушилась кровля.
Другое воспламенение произошло на территории жилого дома. Горел сарай. На его тушение дополнительно привлекали силы свободных пожарных. В результате этого возгорания сарай был уничтожен полностью.
Когда оба возгорания были ликвидированы, выяснилось, что сгоревшие дом и сарай принадлежат родственникам. Предположительно, строения подожгли. Материалы будут переданы в ОМВД по Закаменскому району, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии пожары у двух родственников устроили поджигатели
Происшествия, Фото:
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