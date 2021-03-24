В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесники вышли на преступника по звуку бензопилы



Во время патрулирования лесов Кижингинского района Бурятии сотрудники Кижингинского лесничества услышали звук бензопилы. Лесники оставили свой автомобиль и пошли к месту рубки пешком.



Подойдя поближе, они обнаружили трактор, а рядом мужчину, который грузил вырубленные деревья в прицеп. Сотрудники лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителя.



Выяснилось, что правонарушитель успел вырубить около 6 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 52 тысяч рублей.



«Чёрным» лесорубом оказался житель села Улзыто Кижингинского района.



Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ-82» с прицепом и бензопила были изъяты.



На мужчину составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.

