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В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба

В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники вышли на преступника по звуку бензопилы

Во время патрулирования лесов Кижингинского района Бурятии сотрудники Кижингинского лесничества услышали звук бензопилы. Лесники оставили свой автомобиль и пошли к месту рубки пешком.

Подойдя поближе, они обнаружили трактор, а рядом мужчину, который грузил вырубленные деревья в прицеп. Сотрудники лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителя.

Выяснилось, что правонарушитель успел вырубить около 6 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 52 тысяч рублей.

«Чёрным» лесорубом оказался житель села Улзыто Кижингинского района.

Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ-82» с прицепом и бензопила были изъяты.

На мужчину составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.
черные лесорубы
 
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