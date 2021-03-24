Лесники вышли на преступника по звуку бензопилы
Во время патрулирования лесов Кижингинского района Бурятии сотрудники Кижингинского лесничества услышали звук бензопилы. Лесники оставили свой автомобиль и пошли к месту рубки пешком.
Подойдя поближе, они обнаружили трактор, а рядом мужчину, который грузил вырубленные деревья в прицеп. Сотрудники лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителя.
Выяснилось, что правонарушитель успел вырубить около 6 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 52 тысяч рублей.
«Чёрным» лесорубом оказался житель села Улзыто Кижингинского района.
Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ-82» с прицепом и бензопила были изъяты.
На мужчину составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.
В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
Происшествия, Фото:
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