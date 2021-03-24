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В Ангарске сгорел мебельный цех

В Ангарске сгорел мебельный цех
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл ночью

Прошлой ночью в 11 квартале Ангарска произошёл пожар в двухэтажном железобетонном производственном здании. Сообщение об этом поступило пожарным в 02.08 ночи, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Возгорание началось в помещении по производству мебели площадью 225 квадратных метров. По горючим материалам пожар быстро распространился на большую площадь. Людей в здании не было.


К месту пожара прибыли шесть пожарных расчётов. Они вскрыли двери и приступили к тушению. Внутри здания работали два звена газодымозащитной службы. Спустя семь минут им удалось локализовать пожар и устранить угрозу распространения огня на всё здание. В половине третьего часа ночи открытое горение было ликвидировано.

В результате пожара помещение по производству мебели повреждено по всей площади, произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий.

Работавшие на месте пожара дознаватели МЧС в ходе предварительной проверки установили, что наиболее вероятной причиной пожара является короткое замыкание. Обстоятельства происшествия уточняются.





пожар
 
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