В Улан-Удэ на прохожего напал пьяный грабитель

Грабитель повалил мужчину на землю
В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о недавнем уличном грабеже. 22 марта на улице Бийская в Улан-Удэ ограбили 36-летнего мужчину, который стоял и разговаривал по телефону. Неизвестный грабитель набросился на него, повалил на землю и силой отнял смартфон.
Рядом с пострадавшим мужчиной был его друг. Однако он не смог броситься в погоню за грабителем по состоянию здоровья. Зато мужчина оперативно обратился в полицию, рассказав, что преступник убежал в сторону сквера.
Уже через четыре минуты после поступления сообщения сотрудники патрульно-постовой службы, которые были рядом, задержали подозреваемого. Он оказался пьян. Полицейские изъяли у него чужой гаджет.
22-летний улан-удэнец признался, что с утра распивал спиртное. Телефон он решил отнять, чтобы продать и выручить деньги.
В январе 2020 года он был осуждён за квартирные кражи к трём годам лишения свободы условно. Этот грабёж (тяжкое преступление) совершил, имея непогашенную судимость, совершил. В связи с этим решается вопрос о заключении его под стражу.
Также в суд направлено представление об отмене условного осуждения и назначении реального срока лишения свободы.
Следствие по делу о грабеже продолжается.
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