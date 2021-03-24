 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 марта

23 марта

Популярное

В Бурятии горел продуктовый магазин

В Бурятии горел продуктовый магазин
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл на центральной улице посёлка

Вечером 23 марта в посёлке Тарбагатай в Бурятии загорелся магазин, который находится на центральной улице.

Когда пожарные прибыли на место, было сильное задымление внутри магазина.

- Пройдя в здание, пожарные увидели возгорание на выходе в подсобное помещение. Горела электрощитовая, располагаемая над дверью. Пожарные потушили возгорание и не дали распространиться огню на весь магазин. В результате пожара повреждена стена на площади 1 кв м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 марта в Улан-Удэ произошёл пожар в многоквартирном деревянном жилом доме на улице Груздева. Предыдущей ночью поджигатели устроили крупный пожар в ещё одном многоквартирном деревянном доме, но на улице Гагарина.


пожар магазин
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на прохожего напал пьяный грабитель
В Улан-Удэ на прохожего напал пьяный грабитель
Происшествия, 24.03.2021
Грабитель повалил мужчину на землю
В Бурятии горел продуктовый магазин
В Бурятии горел продуктовый магазин
Происшествия, 24.03.2021
Пожар произошёл на центральной улице посёлка
Улан-удэнец ушёл на работу и пропал
Улан-удэнец ушёл на работу и пропал
Происшествия, 24.03.2021
Без вести пропал 30-летний мужчина
В Бурятии муниципальную служащую обокрали на 100 тысяч
В Бурятии муниципальную служащую обокрали на 100 тысяч
Происшествия, 24.03.2021
Женщина лишилась денег, выйдя из своего кабинета
В Улан-Удэ собаки покусали трёх мальчиков
В Улан-Удэ собаки покусали трёх мальчиков
Происшествия, 24.03.2021
Одного из детей покусали, когда он играл в прятки
В центре Улан-Удэ нашли труп
В центре Улан-Удэ нашли труп
Происшествия, 24.03.2021
На месте работают следователи
Полиция Иркутска расследует загадочное исчезновение мужчины
Полиция Иркутска расследует загадочное исчезновение мужчины
Происшествия, 24.03.2021
Стал известен возможный хозяин найденных на берегу реки вещей
В Бурятии талые воды отрезали дорогу к домам
В Бурятии талые воды отрезали дорогу к домам
Происшествия, 24.03.2021
«Невозможно ни подъехать, ни подойти», - жалуются сельчане
МЧС представило видео с провалившимся на Байкале автомобилями
МЧС представило видео с провалившимся на Байкале автомобилями
Происшествия, 24.03.2021
Только в двух районах Иркутской области под лёд Байкала ушли 10 автомобилей
В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Лексуса»
В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Лексуса»
Происшествия, 24.03.2021
Один из водителей не предоставил преимущество в движении
Житель Бурятии утопил женщину в реке
Житель Бурятии утопил женщину в реке
Происшествия, 23.03.2021
Убийцу разозлил отказ женщины дать денег на алкоголь
Под Иркутской области двое 17-летних водителей попали в ДТП
Под Иркутской области двое 17-летних водителей попали в ДТП
Происшествия, 23.03.2021
В одной из аварий пострадали два человека

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^