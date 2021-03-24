Пожар произошёл на центральной улице посёлка
Вечером 23 марта в посёлке Тарбагатай в Бурятии загорелся магазин, который находится на центральной улице.
Когда пожарные прибыли на место, было сильное задымление внутри магазина.
- Пройдя в здание, пожарные увидели возгорание на выходе в подсобное помещение. Горела электрощитовая, располагаемая над дверью. Пожарные потушили возгорание и не дали распространиться огню на весь магазин. В результате пожара повреждена стена на площади 1 кв м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 марта в Улан-Удэ произошёл пожар в многоквартирном деревянном жилом доме на улице Груздева. Предыдущей ночью поджигатели устроили крупный пожар в ещё одном многоквартирном деревянном доме, но на улице Гагарина.
В Бурятии горел продуктовый магазин
Происшествия, Фото:
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