Улан-удэнец ушёл на работу и пропал

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Без вести пропал 30-летний мужчина



Полицейские разыскивают 30-летнего жителя Улан-Удэ Алексея Вишнякова. Он ранним утром 4 марта ушёл на работу из дома в СНТ «Строитель» и до настоящего времени не вернулся. Мужчина работает на продовольственной базе «Контакт» на улице Гоголя, сообщает МВД по Бурятии.



По имеющимся данным, мужчину на следующий день видели неподалеку от реки Уда в районе Батарейки.



Приметы: европейской внешности, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, волосы светло-русые, глаза серо-зелёные.



Одет: шапка вязаная серого цвета, пуховик синий, кофта чёрного цвета с полосками по бокам, ботинки чёрные.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(983)453-54-50 или 102 (112).





