Без вести пропал 30-летний мужчина
Полицейские разыскивают 30-летнего жителя Улан-Удэ Алексея Вишнякова. Он ранним утром 4 марта ушёл на работу из дома в СНТ «Строитель» и до настоящего времени не вернулся. Мужчина работает на продовольственной базе «Контакт» на улице Гоголя, сообщает МВД по Бурятии.
По имеющимся данным, мужчину на следующий день видели неподалеку от реки Уда в районе Батарейки.
Приметы: европейской внешности, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, волосы светло-русые, глаза серо-зелёные.
Одет: шапка вязаная серого цвета, пуховик синий, кофта чёрного цвета с полосками по бокам, ботинки чёрные.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(983)453-54-50 или 102 (112).
Улан-удэнец ушёл на работу и пропал
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Грабитель повалил мужчину на землю
Пожар произошёл на центральной улице посёлка
Без вести пропал 30-летний мужчина
Женщина лишилась денег, выйдя из своего кабинета
Лесной пожар продолжают тушить
Ему грозит до четырёх лет колонии
Одного из детей покусали, когда он играл в прятки
На месте работают следователи
Стал известен возможный хозяин найденных на берегу реки вещей
«Невозможно ни подъехать, ни подойти», - жалуются сельчане
Только в двух районах Иркутской области под лёд Байкала ушли 10 автомобилей
Один из водителей не предоставил преимущество в движении
Убийцу разозлил отказ женщины дать денег на алкоголь
Вор прогулял более 200 тысяч рублей
В одной из аварий пострадали два человека