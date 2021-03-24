Женщина лишилась денег, выйдя из своего кабинета
В селе Иволгинск раскрыли кражу денег у сотрудницы муниципальной организации. Ворами оказались двое жителей Кабанского района, сообщили в МВД по Бурятии.
В середине января один из мужчин зашёл в помещение муниципальной организации. Сотрудница в этот момент отлучилась из кабинета. Вор вынул из сумки женщины кошелёк с банковскими картами и убежал.
Друг ждал его на улице. Вместе они сходили в банк, где сняли с кредитной карты всю имевшуюся сумму - 100 тысяч рублей. Это стало возможным, потому что в кошельке вместе с картой хранился листок с пин-кодом.
Деньги друзья поделили и потратили.
Ворам по 33 года, оба ранее были неоднократно судимы. Один из них около 15 лет провёл в исправительных учреждениях. В настоящее время в суде находится уголовное дело по обвинению его в аналогичной краже денег у работника медучреждения в Кабанском районе. Мужчина заключен под стражу.
Его подельник проходит подозреваемым по уголовному делу о квартирной краже в посёлке Селенгинск.
Оба нигде не работают. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии муниципальную служащую обокрали на 100 тысяч
Происшествия, Фото:
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