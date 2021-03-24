Лесной пожар продолжают тушить
В Акшинском районе Забайкальского края зафиксирован первый в новом сезоне лесной пожар. Он локализован, по предварительным данным, на площади около 25 гектаров.
- Виновник пожара уже выявлен. В зависимости от причинённого ущерба он понесёт соответствующее наказание. Поджигатель возместит ущерб, причинённый лесному фонду, и затраты на тушение, - рассказал начальник управления государственного надзора и охраны леса Максим Суворов.
В тушении принимают участие 26 человек из КГСАУ «Забайкаллесхоз» и один из лесной охраны. Задействовано шесть единицы техники, из которых четыре автоцистерны и две пожарные машины.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём грозит штраф до четырёхсот тысяч рублей либо лишения свободы до трёх лет, напоминает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье зафиксирован первый лесной пожар
Происшествия, Фото:
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