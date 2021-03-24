В Забайкалье зафиксирован первый лесной пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Лесной пожар продолжают тушить



В Акшинском районе Забайкальского края зафиксирован первый в новом сезоне лесной пожар. Он локализован, по предварительным данным, на площади около 25 гектаров.



- Виновник пожара уже выявлен. В зависимости от причинённого ущерба он понесёт соответствующее наказание. Поджигатель возместит ущерб, причинённый лесному фонду, и затраты на тушение, - рассказал начальник управления государственного надзора и охраны леса Максим Суворов.



В тушении принимают участие 26 человек из КГСАУ «Забайкаллесхоз» и один из лесной охраны. Задействовано шесть единицы техники, из которых четыре автоцистерны и две пожарные машины.



За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём грозит штраф до четырёхсот тысяч рублей либо лишения свободы до трёх лет, напоминает пресс-служба правительства Забайкальского края.

