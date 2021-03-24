В Забайкалье лесничий закрыл глаза на вырубку кедра

Ему грозит до четырёх лет колонии



В Забайкальском крае в отношении участкового лесничего возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Мужчине инкриминируется внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.



По версии следствия, в мае 2018 года 50-летний работник лесного хозяйства внёс в акт осмотра лесосеки ложные сведения о проведённом осмотре участка площадью 25 га и отсутствии нарушений в деятельности лесоперерабатывающей организации. Тем самым он скрыл факт крупной незаконной рубки кедра.



В декабре этого же года по схожей схеме лесник фиктивно провёл осмотр участка площадью 2,8 га и внёс в акты недостоверные сведения об отсутствии нарушений со стороны лесозаготовителей.



При этом в обоих случаях он обладал сведениями о фактах незаконных рубок.



Лесничему грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырёх лет, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

