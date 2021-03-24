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В Забайкалье лесничий закрыл глаза на вырубку кедра

В Забайкалье лесничий закрыл глаза на вырубку кедра
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ему грозит до четырёх лет колонии

В Забайкальском крае в отношении участкового лесничего возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Мужчине инкриминируется внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

По версии следствия, в мае 2018 года 50-летний работник лесного хозяйства внёс в акт осмотра лесосеки ложные сведения о проведённом осмотре участка площадью 25 га и отсутствии нарушений в деятельности лесоперерабатывающей организации. Тем самым он скрыл факт крупной незаконной рубки кедра.

В декабре этого же года по схожей схеме лесник фиктивно провёл осмотр участка площадью 2,8 га и внёс в акты недостоверные сведения об отсутствии нарушений со стороны лесозаготовителей.

При этом в обоих случаях он обладал сведениями о фактах незаконных рубок.

Лесничему грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырёх лет, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
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